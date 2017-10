Tien maanden na verwoestende brand heeft Lent weer een supermarkt

NIJMEGEN - De dagen worden donkerder, maar na tien maanden brandt bij de Jan Linders in Lent eindelijk weer het licht. De supermarkt brandde tijdens oudejaarsavond volledig uit en acht appartementen boven de winkel werden onbewoonbaar verklaard.

Het was de enige supermarkt in Lent. Een noodvoorziening werd op poten gezet en ondertussen werd de de verwoeste supermarkt gerenoveerd. Nu is het eindelijk zo ver en kan de supermarkt weer worden gebruikt.

Burgemeester Bruls over de brand (tekst gaat verder onder video)

De brand ontstond, naar alle waarschijnlijkheid, door vuurwerk. Twee weken na de brand werden twee minderjarige jongens aangehouden.