Taxichauffeurs zijn het zat en eisen meer loon

HETEREN - Taxichauffeurs uit het hele land zijn bijeen in Heteren. Naar schatting honderd van hen hebben hun werk neergelegd. De chauffeurs eisen drie procent meer loon. Een ultimatum van FNV Taxi aan brancheorganisatie KNV liep vanochtend om 6.00 uur af.

Volgens de vakbond loopt het loon van de werknemers in de sector al jaren achter. 'De werknemers en met name de chauffeurs dragen een grote verantwoordelijkheid voor vaak kwetsbare groepen die ze vervoeren, maar krijgen daar niet de waardering voor', zegt bondsbestuurder Minke Jansma.

Het gaat om chauffeurs van de straattaxi, huisartsenpostvervoer, het leerlingen- en het zorgvervoer. Jansma: ‘Het is genoeg geweest, nu zijn de werknemers weer eens aan de beurt.'

Afgelopen 25 jaar niet gestaakt

Volgens FNV Taxi is er in de afgelopen 25 jaar in de taxisector nooit gestaakt voor de cao. 'De loyaliteit naar de klanten en cliënten is groot. Het is veelzeggend dat de werknemers in de branche nu wel in actie komen, het water staat menig taxichauffeur aan de lippen', aldus Jansma. 'Ze betreuren het ongemak voor hun cliënten, maar al willen ze nog zo graag, uiteindelijk zal ook bij de chauffeurs brood op de plank moeten komen.’