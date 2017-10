Mishandeling Zelhem; politie zoekt camerabeelden en getuige

Foto: Omroep Gelderland

ZELHEM - De politie is in de zaak van de mishandeling van het 17-jarige meisje in Zelhem op zoek naar camerabeelden. 'We zijn benieuwd of er particuliere beveiligingscamera's zijn langs de route die het slachtoffer gefietst heeft in Doetinchem.'

Het meisje uit Zelhem werd afgelopen weekend, in de nacht van vrijdag op zaterdag, van haar fiets geschopt en beroofd van haar telefoon. De Zelhemse liep diverse verwondingen op. 'Of de dader het meisje langere tijd heeft achtervolgd is niet bekend, maar dat is ook niet uit te sluiten. Om deze reden komt de politie graag in contact met mensen die langs de route misschien camera's hebben hangen', schrijft de politie op Facebook. Ook zoekt de politie nog een specifieke getuige. Het slachtoffer fietste na de beroving overstuur naar huis. Daarbij zou een meisje van 17 of 18 jaar oud haar zijn gepasseerd. 'We willen haar graag spreken, omdat zij wellicht de dader ook gezien kan hebben.' Man schopt meisje van fiets en berooft en mishandelt haar