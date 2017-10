Gewapende overval Apeldoorn: vier personen opgepakt

Foto: Roland Heitink

APELDOORN - Een kapperszaak in De Eglantier in Apeldoorn is dinsdagavond overvallen. Daarbij is mogelijk een vuurwapen gebruikt. De politie heeft later op de avond vier personen aangehouden.

De overval werd gepleegd door drie donkere jongens, volgens de politie waren ze mogelijk voorzien van een zwart masker en droeg één van de daders een wit vest. Vanaf De Eglantier liepen de jongens richting de Gildenlaan. De politie vroeg getuigen om met 112 te bellen. 'Maar onderneem zelf geen actie, vanwege het vuurwapen.' Daarbij werd de politiehelikopter ingezet en werden de wegen rondom de kapperszaak gecontroleerd. Het is niet de eerste keer dat er een overval plaatsvindt in het winkelcentrum.