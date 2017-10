9 miljoen niet genoeg voor Q-koortspatiënten: '20 tot 30 miljoen nodig'

ARNHEM - 'De staat is tekort geschoten in het beschermen van hun bevolking. 9 miljoen is voor de mensen die werkelijk alles kwijt zijn geraakt geen oplossing', zegt advocaat Ivo Sindram. Hij verdedigde de 300 Q-koortspatiënten die de Nederlandse Staat aanklaagden.

In het nieuwe regeerakkoord maken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een gebaar naar de Q-koortspatiënten. Er wordt namelijk 9 miljoen euro vrijgemaakt om patiënten te ondersteunen en te begeleiden bij hun langdurige klachten. 'Dit is heel onbevredigend', vervolgt Sindram. 'Om iedereen te compenseren hebben we naar schatting een fonds nodig van 20 tot 30 miljoen.' Overigens is hij wel blij met het feit dat de overheid ruimte in het regeerakkoord heeft gemaakt voor de Q-koortspatiënten. 'Uitstekend dat ze niet worden vergeten.'

Voortzetting van het oude beleid

'Eerder maakte de overheid al 10 miljoen vrij voor Q-support', vertelt de advocaat. Q-support is landelijk actief met advies en begeleiding voor Q-koortspatiënten. 'Maar dat geld is niet naar de slachtoffers gegaan, maar naar de ondersteuning. Niemand is hiermee gecompenseerd. De schade die ze hebben geleden is hiermee niet vergoed.'

Juridische strijd gaat door

In januari oordeelde de rechter dat de staat niet aansprakelijk is voor de schade van Q-koortspatiënten. Sindram is het vonnis samen met zijn collega nog aan het doorspitten. 'Het is een groot vonnis', vertelt de advocaat. 'En daarmee een hele klus, maar hier blijft het niet bij tenzij de staat met een ander gebaar komt. We willen ontzettend graag schikken, want deze langlopende zaak is voor niemand wenselijk.'

