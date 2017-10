'Mijn droom spat uit elkaar', Arnhemse schoenfabriek Dukskoen stopt ermee

ARNHEM - 'Mijn droom spat uit elkaar', dat schrijft Martijn Duk van de Arnhemse schoenfabriek Dukskoen. Het bedrijf houdt op te bestaan. In de fabriek werden exclusieve handgemaakte leren schoenen gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondernemer Martijn Duk begon zijn sociale onderneming in 2015. De eerste schoenen zouden dit jaar verkocht worden.

In een reactie op zijn website laat Duk weten dat het project toch lastiger was dan gedacht. 'Mensen trokken zich om diverse redenen terug of ik moest afscheid van ze nemen.'

Ook lag volgens de ondernemer de focus bij de gemeenten ergens anders waardoor het runnen van een zo'n schoenfabriek moeilijk werd. 'De focus van de deelnemende gemeenten ligt op uitstroom van mensen uit de bijstand naar betaalde arbeid. Leer-werktrajecten zoals bij Dukskoen hebben hierdoor geen prioriteit.' Duk zag daardoor geen perspectief meer in het bedrijf en besloot de stekker eruit te trekken.

Vorig jaar maakten wij een reportage over Dukskoen: