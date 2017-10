Defensie slaat waterput in Vierhouten

De ene na de andere buis verdwijnt in de zandgrond. Zeventig meter diep moet defensie boren op zeker te zijn van voldoende water. De vrijwilligers van de Werkgroep Noorderheide staan erbij te kijken.

Na zijn werkzame leven verhuisde Van Beuningen van Rotterdam naar Vierhouten. Zijn hele leven had hij in de Rotterdamse haven gewerkt en die groot gemaakt. Ook had hij een indrukwekkende hoeveelheid schilderijen bij elkaar verzameld. Maar zelfs in Vierhouten kon Van Beuningen niet stilzitten. Hij liet een waterpartij bouwen. Een keur aan vijvers en maar liefst drie en een halve kilometer aan gootjes zorgden voor een uniek waterwerk in dit Vierhoutense smeltdal met wat hoogteverschillen uit de laatste ijstijd.

Na zijn dood raakten de waterwerken in verval. Tot de werkgroep Noorderheide het rijksmonument ontdekte. Het heeft de vrijwilligers tien jaar gekost. De vijvers zijn opgeknapt en de watergangen hersteld. Het cultuurhistorische monument is weer in ere hersteld. Op één dingetje na: het water stroomt niet meer uit de verstopte waterput.

Gelukkig is de 101ste Geniecompagnie uit Wezep vandaag begonnen met het slaan van een nieuwe waterput. Dat water gaat gebruikt worden om op gezette tijden het water weer door de vijvers en gootjes te laten stromen. Zoals het bedoeld was door de beroemde Van Beuningen.