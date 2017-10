Wateroverlast; wat doe je eraan?

Eind augustus was het in Groesbeek weer eens raak na het uitgebroken noodweer. De kelder van de supermarkt stond onder water en de voorraad van die supermarkt was op slag geen fluit meer waard. De gemeente vindt dat het afgelopen moet zijn met dat soort praktijken en dus wordt er geïnvesteerd in een betere verwerking van het vele water. Een miljoenenproject, met infiltratiebuizen en een gescheiden riolering. Want voorkomen is volgens de gemeente niet reëel. 'Regen hebben we niet in de hand', stelt wethouder Alex ten Westeneind.

Maar de werkzaamheden zorgen ook voor overlast, bijvoorbeeld voor de bewoners in de buurt. 'Het is veel omrijden en overal staan auto's geparkeerd. Het schiet niet echt op en we zitten nog maanden hiernaar te kijken', vertelt een buurtbewoner. Maar als het goed is, doet ze dat binnenkort dus wel met droge voeten.

