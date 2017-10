Bouw parkeergarage miljoenenproject Traverse Dieren begonnen

ARNHEM - Wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden geeft woensdag het officiële startsein voor de bouw van de parkeergarage bij het station in Dieren. De 345 plaatsen tellende garage is onderdeel van het miljoenenproject Traverse Dieren.

Traverse Dieren moet zorgen voor een betere verkeersdoorstroming in Dieren en een veilige stationsomgeving. 'Centraal in het plan staat de aanleg van een 600 meter lange tunnelbak voor doorgaand verkeer ter hoogte van het station. Lokaal verkeer rijdt via de vernieuwde Harderwijkerweg het dorp in en uit.', aldus de Combinatie Traverse Dieren, het samenwerkingsverband van de provincie Gelderland, gemeente Rheden en ProRail dat het project uitvoert.

Stationsomgeving flink op de schop

Begin 2015 zijn de eerste werkzaamheden van start gegaan. De stationsomgeving is fors op de schop gegaan. Ook het verkeer kreeg te maken met de werkzaamheden. Zo is de N348 in Dieren eerder dit jaar uitgebreid naar 2x2 rijstroken.

In 2019 klaar

Eind mei was het middendeel van de open tunnelbak zo goed als klaar en ging een nieuwe bouwfase van start. 'Nu zijn de beide uiteinden aan de beurt: aan de westzijde graven we in de richting van Hof te Dieren en aan het oostzijde in de richting van het Apeldoorns Kanaal. Vooruitlopend is de N348 tussen de Wilhelminaweg en het sluiscomplex, inclusief de N786 tot aan de Kattenberg, volledig gereconstrueerd.', zei het projectteam van Traverse Dieren daar toen over. De verwachting is dat het totale project in de loop van 2019 klaar is.