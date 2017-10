Nog geen nieuwe sporen van Anne Faber

'Het is een heel erg bosrijk gebied', vertelt verslaggever Mark van der Wel. 'De verdachte zit vast en het lijkt er op dat hij nog niks heeft losgelaten, want er wordt nog heel erg druk gezocht.' De politie meldt dat er inmiddels 2000 tips zijn binnen gekomen over de vermissing van Anne.

Er wordt dinsdag niet gezocht op de plek waar de tas en haar fiets zijn gevonden. Waarom dat is wil de politie in het kader van het onderzoek niet zeggen. 'Misschien hebben ze wel aanwijzingen dat daar niets zal liggen, maar de politie houdt de kaken stijf op elkaar', vertelt de verslaggever van RTV Utrecht.





'Een bijzondere jongen'

De man is opgepakt omdat hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de verdwijning van Anne Faber. Omroep Flevoland vroeg wat voor man de verdachte is. 'Het was een bijzondere jongen, bijzondere gedragingen,' vertelt een inwoner van het dorp. 'Hij was vrij agressief in zijn gedrag. Zijn vriendengroep zocht ook altijd wel bonje. Het was niet een persoon waar ik mee om ging of waar je graag bij in de buurt was.'