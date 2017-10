Ambtenaar Lingewaard dicteerde wijzigingen in medisch rapport

De aanpassingen kwam per toeval aan het licht toen Carla Claassen uit Bemmel het medisch rapport wilde inzien. Zij had onder meer gevraagd om een aanrecht waar ze met de rolstoel onder kan rijden. Toen de gemeente Lingewaard haar aanvraag ook na een medische keuring weigerde, vroeg zij het medisch rapport op, maar de gemeente was dit kwijt.

Rapport toch gevonden, maar aangepast

Toen Claassen het rapport bij de keuringsinstantie opvroeg, kreeg zij een rapport te zien waarin de arts de gevraagde voorzieningen nodig achtte. Maar toen daags later het rapport tóch via de gemeente bij haar kwam, bleek de inhoud zo drastisch veranderd te zijn dat de gevraagde voorzieningen niet meer nodig zouden zijn.

Claassen: 'Of de gemeente heeft het zelf aangepast, of de gemeente heeft het de arts laten aanpassen. In beide gevallen is dat natuurlijk heel kwalijk op het moment dat er om een onafhankelijk advies wordt gevraagd.' Uit het dossier waar Omroep Gelderland inzage in heeft gehad blijkt nu dat het om het laatste gaat.

'Ze geven letterlijk wijzigingen aan'

In het dossier staat onder meer een e-mailcorrespondentie waarin de ambtenaar van de gemeente Lingewaard de arts vraagt om bepaalde vragen en de antwoorden toe te voegen. Die vragen heeft de arts tijdens zijn keuring niet gevraagd en de antwoorden worden hem gedicteerd, zo blijkt uit de mail. Olga Floris die gezondheidsrecht doceert aan de Erasmus Universiteit, is uiterst verbaasd. 'Ze geven zelfs letterlijk aan welke wijzigingen zij willen hebben in het advies. Dat is in strijd met de zelfstandigheid van de arts.'

Wethouder: 'Wel vaker meerdere versies van medische advies'

De kwestie heeft in Lingewaard al geleid tot een spoeddebat waarbij wethouder Johan Sluiter de gemeenteraad liet weten dat het wel vaker voorkomt dat medische adviezen worden aangepast omdat een arts niet bepaalt welke voorzieningen er nodig zijn. Dat laatste klopt volgens Olga Floris: 'De gemeente heeft inderdaad het recht om een medisch advies naast zich neer te leggen, bijvoorbeeld als er een goedkopere oplossing is.' Floris begrijpt dan ook niet waarom Lingewaard erop aan heeft gestuurd om het advies zélf te wijzigen.

Waarom een aanrecht als je toch geen aardappels kunt schillen?

Een passage verbaast Floris zelfs heel erg; in het aangepaste rapport wordt openlijk getwijfeld of Carla wel zelf aardappels kan schillen en de pan op het vuur kan zetten, aangezien zij haar rechterhand nauwelijks kan gebruiken. 'Natuurlijk begrijp ik het wel want dat komt de gemeente beter uit. Als zij toch geen aardappels kan schillen kan ze dat waarschijnlijk met een onder-rijdbaar aanrecht ook niet... Maar het is natuurlijk vreemd als we zo'n aardappelschilverhaal krijgen, terwijl dat helemaal niet aan mevrouw is gevraagd', concludeert Floris.

Arts over ambtenaar: 'Ik denk dat zij nog minder blij is'

Carla Claassen heeft de keuringsinstantie Sciopeng waar de arts in dienst is, meermalen gevraagd om teruggebeld te worden. Dat gebeurde steeds niet. Toen zij in haar Wmo-dossier het mobiele nummer van hem zag staan heeft zij hem geconfronteerd met de gang van zaken. Claassen: 'Hij ontkende niet eens dat hij het rapport op verzoek van de ambtenaar heeft veranderd.' In het telefoongesprek zegt de arts verder ook: 'Ik moet wel even lachen, want ik denk dat mevrouw ... (naam van de ambtenaar - bekend bij redactie) nog veel minder blij is dan ik.'

Volgens wethouder Johan Sluiter is er altijd hoor en wederhoor bij de aanpassing van een medisch advies. 'Er is altijd hoor en wederhoor en de arts is ook verantwoordelijk voor dat proces.' Carla Claassen ontkent dat in haar geval, als zij niet per toeval het eerste medisch advies had gezien, zou ze niets eens geweten hebben dat er twee versies bestaan.

De keuringsarts wil niet op de kwestie ingaan: 'Ik heb met mijn werkgever afgesproken om er geen mededelingen over te doen. '