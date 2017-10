Van Dijk over ministerspost: 'Niet aan de orde'

ARNHEM - Wordt hij minister van landbouw of blijft hij onze Gelderse gedeputeerde van landbouw? De naam van Jan Jacob van Dijk (CDA) zingt al maanden rond in het circuit van de ministersposten.

En daar komt snel duidelijkheid over, want in Den Haag zijn ze eruit: het regeerakkoord is klaar en binnenkort wordt duidelijk wie er minister of staatssecretaris wordt. De verdeling is duidelijk: de VVD krijgt 6 posten, D66 en CDA ieder 4 en de ChristenUnie 2. Daarover berichtte de NOS eind september.

Zelf benadrukt Van Dijk dat de vraag of hij minister wordt op dit moment niet aan de orde is. 'Ik heb geen vraag gekregen op dit terrein', zegt hij. 'En mocht die vraag alsnog komen, dan zien we dat dan wel weer'.

Tweede Kamer

Van Dijk is sinds 2011 Gelders gedeputeerde. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer. Als gedeputeerde in Gelderland is hij onder meer verantwoordelijk voor natuur, landbouw, plattelandseconomie en energiebesparing.

Hij vindt het eervol dat zijn naam rondgaat. 'Ik zie het als een compliment voor het werk dat ik tot nu tot heb gedaan'. Het is overigens nog niet zeker of de ministerspost op het terrein van landbouw naar het CDA gaat.