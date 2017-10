Toon krijgt eerste glossy tijdens 175e verjaardag

ARNHEM - Hij is er maar wát trots op! Toon Verhaaf, 81 jaar en sinds dit jaar bewoner van woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem, kreeg vandaag het allereerste exemplaar van een heuse glossy in handen van directeur Wout Olthoff.

Het is dan ook geen gewone glossy. Het magazine is de afsluiting van het feestjaar 175 jaar Vreedenhoff. Een jaar lang vierde het huis de verjaardag met allerlei activiteiten. Belangrijk onderdeel was het in vervulling laten gaan van de persoonlijke wensen van bewoners. Zo gingen er mensen naar zee, naar het Concertgebouw in Amsterdam of kregen ze een grote pizza te eten omdat ze daar zo'n zin in hadden.

Eerst in de binnenstad

Het eerste huis, toen nog een protestants bestedelingenhuis stond in de binnenstad van Arnhem, maar inmiddels huist Vreedenhoff al jarenlang aan de Esperantolaan.

Studenten tussen de ouderen

Tussen de tweehonderd oudere bewoners wonen sinds 2015 ook andere bewoners namelijk vijf studenten. En dat bevalt de meeste ouderen bijzonder goed. Mevrouw Wesselo is 93 jaar en haar ogen beginnen te glimmen als het gesprek op de twee studenten Pim en Rick komt: 'Ja die zijn zo aardig en gelukkig komen ze nog steeds, ook al zijn ze nu verhuisd uit het huis.'

Old School

Daarnaast heeft Vreedenhoff als eerste huis in Nederland het project Old School. Hiervoor komen studenten van allerlei opleidingen naar de oudere bewoners toe om samen kennis te delen. Dat levert mooie verhalen op waarmee bijvoorbeeld tentoonstellingen worden ingericht. Ouderen en jongeren leren hierdoor van elkaar.

zie ook: Op je tachtigste naar de Old School