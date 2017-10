Inhalende vrachtwagens op A15; worden daar wel bekeuringen uitgedeeld?

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Het is een veel voorkomende ergernis, vrachtwagens die op de snelweg inhalen waar dat niet mag. Bijvoorbeeld op de A15 tussen knooppunt Deil en Valburg. Een veel gehoorde klacht is dat daar geen bekeuringen voor worden uitgedeeld, maar dat is niet waar volgens de politie.

Zowel de landelijke eenheid van de politie, als ook de regionale politie zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de snelwegen. Beide politieonderdelen geven wel aan dat er op het inhaalverbod voor vrachtwagens niet gericht wordt gecontroleerd. De bekeuringen die worden uitgedeeld komen allemaal voort uit toevallige waarnemingen. Het politiedistrict de Waarden, waar het gewraakt deel van de A15 in ligt, heeft dit jaar tot nu toe 15 bekeuringen uitgedeeld aan inhalende vrachtwagenchauffeurs. Hoe vaak de landelijke eenheid van de politie voor deze feiten heeft bekeurd is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl