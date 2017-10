Trees for All uit Arnhem wil veel meer bos in Nederland

ARNHEM - Honderdduizend hectare bos erbij in Nederland. Dát is het doel van de stichting Trees for All uit Arnhem. Op de Dag van de Duurzaamheid kwamen de nieuwe en de oude directeur van de stichting op Radio Gelderland vertellen over dit ambitieuze plan.

Oud-directeur Sjaak de Ligt is één van oprichters van Trees for All, dat is voortgekomen uit Trees for Travel. De oprichting van Trees for Travel in 1999 hád en heeft nog steeds als doel CO2-compensatie voor het vliegen. Dat gebeurt door het planten van bomen in het buitenland. Het aantal particulieren dat dat doet is in een paar jaar tijd verdubbeld.

Elk jaar twee bomen per persoon

Maar Trees for All richt zich ook op Nederland. Directeur Lena Euwens: 'Het plan is om tot 2050 in heel het land honderdduizend hectare bos erbij te planten, alleen al in Nederland. Wereldwijd verliezen we 10 miljard bomen per jaar. Als elke wereldburger elk jaar twee bomen plaatst, kunnen we het tij keren'.

MH-17-herdenkingsmonument

Trees for All is ook verantwoordelijk voor het planten van het MH17-bos bij Schiphol. Sjaak de Ligt, net geen directeur meer, heeft dit project gedaan en blijft daar ook nog een paar maanden bij betrokken: 'Onder de slachtoffers van de vliegramp MH17 zat ook de directeur van het outdoormerk Nomad en zijn gezin. Hij was één van onze eerste deelnemers aan Trees for All. We wilden eigenlijk vier bomen planten voor dit gezin, maar dat is gelukkig uitgegroeid tot een monument voor alle 298 slachtoffers'.