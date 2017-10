Apeldoorn krijgt 11.000 zonnepanelen

APELDOORN - De realisatie van Zonnepark Apeldoorn komt dichterbij, waarschijnlijk wordt begin 2018 begonnen met de bouw van het energiepark bij Zuidbroek. Met dit park kunnen zeker 800 huishoudens gebruik maken van de groene energie.

Het Zonnepark komt vol te staan met ongeveer 11.000 zonnepanelen. Naast deze zonnepanelen kan het terrein ook ingezet worden voor bijvoorbeeld recreatieve doeleinden, of als wei.

Energieneutraal Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn streeft er naar een energieneutrale gemeente te zijn, ziet dit zonnepark als een kans om een stuk energieneutraler te worden. De gemeente werkt samen met adviseurs Over Morgen en ingenieursbureau Encon.

De inwoners van Apeldoorn kijken volgens de ontwikkelaars uit naar de komst van het park. Dat blijkt uit het aantal vragen dat is binnengekomen over de mogelijkheden om als particulier in het park te investeren.

Het Zonnepark zal gebouwd worden tussen de wijk Zuidbroek en de A50.