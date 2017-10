Hoog bezoek uit Engeland: koning George VI op bezoek bij Britse troepen

Koning George VI in een boomgaard in de buurt van Nijmegen - Imperial War Museum

ALVERNA - Om het moreel van de Britse soldaten een oppepper te geven brengt koning George VI half oktober 1944 een geheim bezoek aan zijn troepen in Frankrijk, België en het bevrijde deel van Nederland. In de buurt van Nijmegen voert hij ook gesprekken met veldmaarschalk Montgomery. Op 16 oktober 1944 maakt Radio Oranje het bezoek van de Britse koning aan bevrijd Nederland bekend.

George VI maakt een kleine tournee door het frontgebied, al blijft hij ver achter de linies waar gevochten wordt. Op welke dag koning George VI precies in het Rijk van Nijmegen is geweest, is helaas onduidelijk. Waarschijnlijk is het rond 13 oktober. Ook op welke plekken hij is geweest is maar voor een deel bekend. Zo doet hij Alverna aan en het klooster Tienakker in Wijchen, daar zou hij ook de nacht hebben doorgebracht. Het klooster is in oktober 1944 het onderkomen veel Amerikaanse en Britse soldaten. Tijdens zijn bezoek wordt hij begeleid door veldmaarschalk Montgomery.

Koning George VI in Alverna, naast rechts hem generaal Miles Dempsey - Historische vereniging Tweestromenland