Ontucht plegende tandarts krijgt werkstraf

APELDOORN - Een 32-jarige tandarts uit Apeldoorn is dinsdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor het plegen van ontucht met twee patiënten.

Jamrad P. betastte in 2016 twee patiëntes die bij hem op de tandartsstoel in de praktijk in Deventer lagen. Hij raakte de vrouwen bij borsten en billen aan terwijl daar geen medische noodzaak voor was, aldus de rechtbank.

Hij is vrijgesproken van het betasten van een tandartsassistente op een praktijk in Halle. Tegen P. was een halfjaar cel geëist.

Lager dan de eis

De straf is lager dan de eis van zes maanden cel vanwege de maatregel die tuchtrechter hem al oplegde. P. werd door de tuchtrechter voor een jaar geschorst waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook negatieve publiciteit woog de rechtbank in haar oordeel mee.

Zijn broer Jahid P. wordt ook door het Openbaar Ministerie vervolgd. Hij heeft volgens het OM vier patiëntes betast in zijn functie als orthodontist.

