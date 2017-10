Tijdelijke snelheidsbeperking als doekje voor het bloeden

NIJMEGEN - De snelheid in een deel van Lent wordt tijdelijk teruggeschroefd naar 30 km per uur. Daarmee wil het college van Nijmegen de hinder van sluipverkeer naar en van Nijmegen beperken. De maatregelen zijn nodig omdat de Dorpensingel waar de bewoners al zo lang om vragen, er nog altijd niet ligt.

Bram Friesen van GroenLinks noemde de Dorpensingel afgelopen zomer nog 'de meest besproken niet bestaande weg in Nijmegen'. Want er is al heel wat gesproken over deze weg die een einde zou moeten maken aan de verkeersellende die bewoners in Lent dagelijks voor hun deur meemaken. Maar eens worden, dat lukt de politici van Nijmegen, Lingewaard en de provincie maar niet.

Niet genoeg geld

Verkeersplein de ovatonde ligt al sinds 2009 op de weg tussen Arnhem en Nijmegen, maar de afrit aan de Oostzijde houdt nog altijd abrupt op. Daar was eigenlijk de Dorpensingel gepland die een einde moet maken aan het sluipverkeer door Lent. Maar wethouder Tiemens van Nijmegen heeft er niet genoeg geld voor, zo zegt ze.

Dorpensingel light: groener en goedkoper

Afgelopen zomer reageerde de Nijmeegse politiek nog enthousiast op de 'Dorpensingel light'. Een alternatief plan van de bewoners dat niet alleen groener, maar ook nog eens goedkoper zou zijn. Maar een beslissing is er nog altijd niet.

'Tijdelijke maatregel frustreert proces in beide gemeenteraden niet'

Om nu in elk geval de overlast te beperken komen er tijdelijke busvriendelijke drempels op het wegvak Laauwikstraat – Vossenpelssestraat, ter hoogte van Bekkersland. Hiermee wordt dit stuk een 30 km-zone. Volgens het college van Nijmegen is het een 'tijdelijke maatregel die een toekomstige definitieve oplossing niet in de weg staat en dus het proces van beide raden niet frustreert.'

De gemeente Nijmegen sluit tevens de tijdelijke weg door De Stelt Zuid af en stelt de (verlengde) Turennesingel door De Stelt open voor verkeer. Dat is nodig omdat de woningbouw in De Stelt Zuid kan niet meer wachten.