Digitale zorg; verzekeraar ziet heil in tablet-consult

DOETINCHEM - Het is een succes: de digitale zorg voor patiënten van de hart- en longpoli van het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis. Met behulp van een tablet kunnen patiënten thuis informatie doorgeven en zelfs videobellen met verpleegkundigen. En er is goed nieuws, want deze proef van het ziekenhuis en zorgverlener Sensire wordt vervolgd: zorgverzekeraar Menzis vergoedt deze manier van digitale zorg vanaf nu.

Een van de patiënten met zo'n tablet is John Diederik, uit Hengelo. Hij heeft onder meer last van zijn hart, longen en nieren. 'Ja in het ziekenhuis noemen ze me bij mijn voornaam,' zegt de 74-jarige lachend. Maar dankzij de tablet hoeft hij tegenwoordig minder vaak naar het ziekenhuis.

Zelf meten en wegen

Hij neemt zelf zijn bloeddruk op en weegt zichzelf elke dag. Die gegevens stuurt hij door via de cVitals app op de iPad die Sensire en het Slingeland Ziekenhuis ter beschikking hebben gesteld. Alle klachten met betrekking tot hartfalen worden zorgvuldig bijgehouden.

Het Medisch Service Center van Sensire kijkt mee. Als de verpleegkundige afwijkingen ziet neemt ze meteen contact met hem op. Andersom kan John Diederik zelf altijd bellen. 'Als ik me niet lekker voel, dan bel ik. Het voordeel is dat ze meteen zien dat ik het ben. '

Meer met minder

Volgens Anneke van Anken, verpleegkundig specialist hartfalen bij zowel Sensire als het Slingeland Ziekenhuis, is de tablet een uitkomst voor mensen zoals meneer Diederik. 'Zeker voor oudere patiënten en chronisch zieken is dit een uitkomst. Ze hoeven nu niet meer voor elk dingetje naar het ziekenhuis. '

Tot nu toe werd het project betaald door Sensire en Slingeland, maar onlangs werd bekend dat zorgverzekeraar Menzis de komende drie jaar de kosten in ieder geval vergoedt. 'Goed nieuws', vindt Anken. 'Want deze digitale zorg is ook de toekomst. Er zullen de komende jaren meer patiënten bijkomen met hartfalen en het aantal verpleegkundigen zal ongeveer gelijk blijven. Zo kunnen we toch alle patiënten goede zorg bieden. '

Gewoon doen

John Diederik is in ieder geval erg enthousiast over 'zijn tablet'. 'En ik kan het iedereen aanraden. Schroom niet, gewoon doen! '

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord staat dat het kabinet extra geld wil reserveren voor de zogenoemde e-health.