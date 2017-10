'Contact bleef beperkt tot onenightstand'; Jesse stelt Engelse vrouw aansprakelijk

DOETINCHEM - De aan de digitale schandpaal genagelde Jesse Mateman uit Doetinchem heeft advocaat Yehudi Moszkowicz in de arm genomen. In een verklaring weerspreekt Jesse de aantijgingen van de Britse Sophie Stevenson.

De Doetinchemmer zou de Britse Sophie Stevenson na een korte romance in Barcelona 600 kilometer naar Amsterdam hebben laten vliegen, maar liet haar vervolgens zitten. 'Het was een geintje', kreeg ze naar eigen zeggen als boodschap van Jesse. Stevenson verklaarde in Britse kranten 'kapot te zijn' van de grap.

'Mateman betwist het verhaal en is erg ontdaan van alle negatieve aandacht die hij door het optreden van Stevenson heeft te verduren', zo schrijft Yehudi Moszkowicz in een verklaring op Twitter.

'Vluchtig seksueel contact'

Volgens de verklaring van Jesse bleef het contact beperkt tot een onenightstand in Barcelona. 'Het is een vluchtig seksueel contact geweest, zoals dat wel vaker voorkomt bij jongeren van deze leeftijd op vakantie', aldus Moszkowicz.

Lees hier de volledige verklaring van Jesse via zijn advocaat:

'Ik word belaagd en bedreigd'

De foto’s van gesprekken die door media gedeeld worden, zijn volgens Moszkowicz nagemaakt. 'Mateman betreurt dat Stevenson nu een internationaal podium zoekt met dit verhaal. Hij wordt als gevolg daarvan belaagd, bedreigd en met foto’s in alle denkbare media aan de schandpaal genageld.'

Stevenson wordt door Mateman volledig aansprakelijk gesteld voor alle schade die hij als gevolg van haar handelen heeft geleden en nog zal lijden. Ook wordt de media opgeroepen alle foto's van Jesse te verwijderen.

