ProTiel verliest nu ook laatste zetel in raad

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Fractievoorzitter en mede-oprichtster Inge Joustra van ProTiel verlaat de partij. Ze blijft wel aan als raadslid en gaat deel uitmaken van de fractie van de Partij voor de Burgers in Tiel. Daarmee is ProTiel ook de laatste zetel in de Tielse gemeenteraad kwijt.

April dit jaar stapte ook Mustafa Alışkan uit de partij en begon zijn eigen fractie in de Tielse raad. 'Samenwerking met voldoende mankracht en toekomstperspectief is naar mijn mening helaas onvoldoende aanwezig binnen ProTiel', geeft Joustra als reden voor haar vertrek. 'Ik heb dan ook mijn ontslag ingediend om als raadslid ProTiel te vertegenwoordigen. Lokale politiek heeft mijn voorkeur en ik stap als raadslid per direct over naar de lokale partij PvdB', voegt de politica daaraan toe. Ze geeft verder aan dat haar doel is om op de kieslijst van de Partij voor de Burgers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te komen. 'Gehandeld vanuit eigen belang' Het bestuur van ProTiel zegt haar keuze voor een andere partij te respecteren. Wel betreuren ze het zeer dat zij, ondanks een verzoek daartoe, haar raadslidmaatschap niet heeft opgezegd om daarmee de zetel door ProTiel te kunnen laten invullen. 'Als medeoprichtster van onze partij hadden wij mogen hopen dat zij nog in de geest van ProTiel zou handelen in plaats vanuit eigenbelang te willen kleven aan het raadspluche', aldus het partijbestuur. ProTiel zegt zich verder voor te bereiden op de komende gemeenteraadsverkiezingen.