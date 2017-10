Opnieuw kritiek op dienstregeling Breng

ARNHEM - De nieuwe dienstregeling van Breng voor 2018 blijft de gemoederen bezighouden.

Volgens D66 in Arnhem wil Breng lijn 10 door Heijenoord na 21.00 uur schrappen. 'En dat in een wijk met instellingen voor mensen die van het ov afhankelijk zijn!', zegt raadslid Maarten Venhoek. Hij trekt erover aan de bel bij het college van B&W.

Trolley weg uit Arnhem-Noord

Eerder kwamen al drie wijkverenigingen in Arnhem-Noord in actie tegen de verdwijning van de iconische trolleybus uit hun wijk. Lijn 9, een bus die op aardgas rijdt, neemt de route van lijn 2 over.

Lijn 2 rijdt nu tussen De Laar West in Arnhem-Zuid en De Hoogkamp in Arnhem-Noord. In de nieuwe plannen van Breng rijdt de trolley van lijn 2 alleen tussen De Laar en het Centraal Station. 'We kunnen Hoogkamp prima af met een 12-meterbus die op gas rijdt', zei Breng-woordvoerder Herman de Gooijer.

Minder bussen 's avonds in Velp

De gemeente Rheden liet vorige week weten dat ze niet wil dat het aantal busritten in de avond in Velp omlaag gaat. Breng wil na 21.00 uur op onder meer lijn 1 minder bussen laten rijden. Breng denkt dat onder meer Breng Flex, waarmee via een app vervoer van de ene halte naar een andere halte geregeld kan worden, een goed alternatief is.

Reizigersorganisatie Rover is niet zo te spreken over Breng Flex. 'Het is relatief duur en niet toegankelijk met een ov-studentenkaart. Het is meer een taxiservice', zegt woordvoerder René Coveen.

Dienstregeling nog niet definitief

De dienstregeling van Breng is nog niet definitief. De provincie heeft het laatste woord. Reizigersoverleg ROCOV heeft advies gegeven, maar heeft daar nog geen reactie op gekregen. Het ROCOV-advies is nog niet openbaar.

