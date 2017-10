Vermissing Anne Faber: politie zoekt verder rond psychiatrische kliniek

ARNHEM - Op de elfde dag van de vermissing van Anne Faber wordt de omgeving van de psychiatrische Altrecht Aventurijn-klinkiek in Den Dolder opnieuw uitgekamd. Het leger zoekt ook vandaag weer mee, meldt RTV Utrecht.

Maandavond zocht de politie al met man en macht in de omgeving van de kliniek. Eerder die dag hield de politie de 27-jarige Michael P. uit Zeewolde aan. De man, die in die kliniek verblijft, wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de verdwijning van de vermiste vrouw. Anne Faber groeide op in Arnhem en studeerde in Nijmegen.

De politie doet, net als maandagavond, ook weer onderzoek in het Altrecht Aventurijn-gebouw. P. zat daar de laatste fase van een straf uit die hij kreeg voor de verkrachting van twee tienermeisjes in Nijkerk in 2010.

De zoektocht maandagavond (de tekst gaat verder onder de afbeelding). Foto: GinoPress

Politiewoordvoeder Bernard Jens heeft tegen het Utrechts Nieuwsblad gezegd dat in en rond de kamer van de verdachte geen sporen van Anne zijn aangetroffen.

De zoektocht

Het gebied dat wordt uitgekamd ligt ten noorden van de Forneselaan en de Dolderseweg. Er wordt ook gezocht in een bosgebied dat grenst aan het Altrecht-terrein, dat in de gemeente Soest ligt. Een politiehelikopter cirkelde boven het gebied om overzichtsfoto's van de omgeving te maken.

Verslaggever Marco Geijtenbeek van RTV Utrecht over de zoektocht van vandaag:

Veel mensen bieden hun hulp aan in de zoektocht. De politie zegt tegen RTV Utrecht dat er voldoende mankracht is en dat meer hulp momenteel niet nodig is. De familie van Anne en vrijwilligers van het Rode Kruis helpen weer mee zoeken.

Anne Faber is vermist sinds ze vrijdagavond 29 september een stuk ging fietsen. Haar jas werd gevonden in het Utrechtse Huis ter Heide. Er zijn ook een fiets en tas gevonden die mogelijk van Anne zijn.

