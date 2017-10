Vrouwen op boevenpad in Apeldoorn

Vrouwen met een mooie bos bloemen en een vlotte babbel proberen binnen te komen bij mensen, maar ook als mensen niet thuis zijn, maken ze slachtoffers. Getuigen hebben in Apeldoorn gezien dat twee vrouwen een steegje inliepen dat uitkomt bij het huis aan de Schapendoesweg.

Inbraak Apeldoorn

Bloemen kopen bij Albert Heijn

De vrouwen hebben voor de inbraak op 15 juli bloemen gekocht bij de Albert Heijn aan de Schapendoesweg in Apeldoorn. De vrouw links is onherkenbaar gemaakt omdat de politie haar al verhoord heeft over een soortgelijke insluiping waarbij ze op heterdaad betrapt werd. Maar ze zegt niets over de andere verdachte. De inbraak is gepleegd tussen half 4 en half 7. Ze nemen een doosje mee met sieraden, onder meer met een trouwring, maar ook een gouden ring.

Tips

Politie 0800-6070 meld Misdaad Anoniem 0800-7000.