Vrouw (89) slachtoffer van babbeltruc

De man komt de woning van het 89-jarige slachtoffer binnen na een babbeltruc. Dat doet hij met informatie die hij over de vrouw weet, daardoor wint hij het vertrouwen.

Na 20 minuten gaat hij weer weg. Pas later merkt de vrouw dat de portemonnee weg is. . Hij is verdachte van de babbeltruc en de diefstal. De politie geeft hem de kans heeft om zich snel te melden. Wie herkent de man aan zijn kleding of aan zijn postuur?

Tips

Bel de politie nu 0800-6070 of tip anoniem 0800-7000.