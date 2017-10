Insluiping woning Zutphen

De man loopt op 21 juli rond 12 uur die middag over een dakterras in Zutphen. Uiteindelijk weet de dader een woning binnen te komen en neemt een Ipad mee. Dat deed hij zonder geluid te maken, want de bewoner was gewoon thuis! De man is goed vermomd, maar misschien herkent iemand zijn zwarte jas, zijn petje of de houding of het loopje van de man.

Inbraak Zutphen

Tips

Politie 0800-6070 Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.