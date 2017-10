Drie mannen overvallen jongen van 18 in Apeldoorn

Die woensdagavond stond de jongeman van 18 op de Vlijtseweg iets te eten en muziek te luisteren, zittend op het zadel van zijn fiets. Rond 21.20 uur komen er ineens drie onbekende jongens op hem af. Het slachtoffer werd door de jongens tegen het gebouwtje aan gedrukt en er werd geld geëist. Ook werd hij in zijn gezicht geslagen. Het slachtoffer verzette zich met man en macht en wist zich op een gegeven moment los te rukken. In deze worsteling is waarschijnlijk zijn rugtas van hem afgepakt.

Hulp gehaald

Het slachtoffer rent naar de supermarkt verderop in de straat en haalt hulp. Samen met een man rennen ze achter de daders aan. Het lukte hen bijna om daders tegen te houden, maar de daders wisten zich toch los te rukken en weg te komen. Twee daders vluchtten samen weg op één fiets, en de derde dader zat alleen op de fiets. Één fiets die door de daders gebruikt was bleef dus achter.

Na de beroving schoot er nog iemand te hulp, een automobilist dit keer. Het slachtoffer is met deze automobilist gaan zoeken naar de daders. Langs Kanaal Noord zag het slachtoffer op deze locatie een paar van zijn spullen op straat liggen. De drie daders stonden bij het hek. Toen zij merkten dat ze gespot waren gingen ze er opnieuw vandoor.

Buit

De jongens hebben de rugtas van het slachtoffer meegenomen, daarin zaten onder andere zijn sleutels en een draagbare speaker, die zijn nog niet gevonden. Wat wel achterbleef was een fiets waarop een van de daders aankwam. Die fiets bleek diezelfde dag gestolen te zijn in Vaassen.

Signalementen

Alle drie worden ze rond de 20 geschat.

Dader 1

is een negroïde jongen

ongeveer 1.85m lang

slank postuur

zwart kort krullend haar

smal gezicht

blauwe jeans

Dader 2

die met de rugtas van het slachtoffer wegfietste, heeft een donkere huidskleur

slank postuur

leek (kort) rastahaar te hebben

hij droeg een donker petje

een zwarte jeans

Dader 3

was kleiner

1.70m lang

normaal postuur

een licht getinte huidskleur

hij droeg een zwarte

korte jas

een petje met daar overheen een capuchon

Tips

De politie zit klaar op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.