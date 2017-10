Waterschap versterkt dijken bij Pannerden en Loo

ULFT - Het Waterschap Rijn en IJssel gaat bij de dorpen Pannerden en Loo twee stukken dijk verstevigen. In totaal is hiermee een miljoen euro gemoeid.

'Ze voldoen nu nog wel, maar ik weet niet of ze over tien jaar nog voldoen', zegt heemraad Frank Wissink van het waterschap. 'Daarom pakken we ze nu aan.'

Twee stukken dijk van 250 meter worden de komende tijd versterkt met zand. 'We gaan niet zozeer de hoogte in, maar we plakken als het ware een stuk tegen de buitenkant van de dijk aan. Daar wordt de dijk sterker van, en dat is nodig', legt Wissink uit.

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):

Goede dijken zijn noodzakelijk

Wethouder Jos Lamers van Rijnwaarden vindt het belangrijk dat inwoners bewust zijn van het belang van de dijken. 'Enkele jaren geleden hebben we in Duitsland overstromingen gehad in het Elbe- en Donaugebied', herinnert hij zich. 'Als die bui 500 kilometer naar het westen was gevallen, in het stroomgebied van de Rijn, weet ik niet wat er was gebeurd bij Lobith.'



Lamers heeft het gevoel dat inwoners weleens te makkelijk denken over hun veiligheid. 'De noodzaak om dit soort dingen te doen wordt niet altijd ervaren.' Toch werkt het waterschap hard door om de droge voeten van inwoners te garanderen. 'Omdat de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en er steeds meer heftige buien zijn, moeten we nu aan de slag om in 2050 ook nog veilig te wonen hier', weet Wissink.