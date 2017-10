Nijkerk schrikt van zaak Anne Faber: 'Het is gewoon heel triest'

En ook bij een vader zorgt het nieuws voor rillingen. 'Ik ben vader van twee kinderen, Je haren gaan recht omhoog staan, hoe kan zo iets weer gebeuren.'

De dubbele verkrachting in Nijkerk had toen een enorme impact. Bewoners stuurden elkaar sms'jes om niet alleen over straat te gaan. De burgemeester van toen is ook de burgemeester van nu, maar hij wil niet ingaan op de zaak. 'Dat zou heel verdrietig en akelig zijn voor de slachtoffers. Het lijkt me gepast om het te laten rusten, uit respect voor de meisje', laat de woordvoerder van Renkema weten.

'Vrij agressief'

De man komt oorspronkelijk uit Zeewolde. Omroep Flevoland vroeg daar wat voor man de verdachte is. 'Het was een bijzondere jongen, bijzondere gedragingen,' vertelt een inwoner van het dorp. 'Hij was vrij agressief in zijn gedrag. Zijn vriendengroep zocht ook altijd wel bonje. Het was niet een persoon waar ik mee om ging of waar je graag bij in de buurt was.'