Drijven er straks zonnepanelen in De Steeg?

DE STEEG - Bij de zandwinlocatie in de Havikerwaard bij De Steeg komt mogelijk een drijvend zonnepanelenpark. Het bedrijf K3Delta heeft daartoe een verzoek ingediend bij de gemeente Rheden.

Het college van burgemeester en wethouders is in principe bereid om mee te werken onder voorbehoud dat nog allerlei procedures worden doorlopen. Het is daarom nog niet zeker of de zonnepanelen er komen.

K3Delta heeft de toezegging van de gemeente Rheden nodig om subsidie te kunnen aanvragen. Als de plannen doorgaan blijven de drijvende zonnepanelen er zeker vijftien jaar liggen.