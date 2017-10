Raad Arnhem wil bestuurscultuur veranderen, maar onvrede blijft

ARNHEM - Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Arnhem onderschrijven de conclusies uit het onderzoeksrapport naar de bestuurscultuur in Arnhem en vinden dat die bestuurscultuur moet veranderen. Maar er blijft onvrede.

Afgelopen week werd een bikkelhard rapport gepresenteerd over de toestanden op het gemeentehuis. Volgens de onderzoekers is sprake van bokitogedrag, intimidatie en grove omgangsvormen. In één bestuursperiode vertrokken vier wethouders en sneuvelden twee coalities in Arnhem.

In het debat maandagavond werd duidelijk dat de raad ervan overtuigd is dat het anders moet. 'Wat in het rapport staat, is altijd waar', zegt Daniel Becker van de ChristenUnie, de partij die in juni uit het college stapte. 'Want anders was het niet opgeschreven. Er is sprake van een bestuurscultuur waarin een verstoorde dynamiek heerst. In de raad tussen raadsfracties, maar blijkbaar ook in het college. Dat baart me zorgen.'

D66: intimidatie?

Sabine Andeweg van D66, de grootste coalitiepartij, kan zich niet in alle bevindingen vinden. Ze sputterde tegen toen het woord intimidatie viel. 'Dat is een woord dat meerdere malen genoemd wordt in het rapport. Ik schrok van dat woord. Ik herken dat persoonlijk niet.'

Cathelijne Bouwkamp van GroenLinks is teleurgesteld in D66 en ook in de SP, de andere grote coalitiepartij in Arnhem. 'Het was mooi geweest als ze zich opener hadden opgesteld naar de oppositiepartijen en hadden geluisterd en hadden gehoord wat er achter die beelden ligt. In plaats van: ''Heeft u dan een voorbeeld, want ik weet niet waar u het over heeft." Na drie jaar zou je toch verwachten dat de coalitiepartijen D66 en SP toch enigszins weten waar we het over hebben als we hieraan refereren.'

