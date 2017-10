Lange files op A2 door kettingbotsing

ZALTBOMMEL - Op de A2 bij Zaltbommel zijn dinsdagochtend vier auto's op elkaar gebotst. Dat meldt Rijkswaterstaat. Als gevolg van het ongeval stond het verkeer in beide richtingen vast.

De kettingbotsing gebeurde in de richting van Den Bosch. De toedracht is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Linkerrijstrook dicht

Tussen Waardenburg en Zaltbommel was de linkerrijstrook enige tijd afgesloten. Dat leidde tot zo'n 8 kilometer file. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) moest het verkeer ter plaatse rekening houden met meer dan een half uur vertraging.

Ook het verkeer richting Utrecht kwam vast te staan. Volgens de VID stond er een 5 kilometer lange kijkersfile.