Bewoners in tranen na brand: geen trouwfeest en alles kwijt

De bewoners van de vier getroffen woningen zijn opgevangen door de buren. Verslaggever Thijs Boelens zit dinsdagochtend met een aantal van hen aan het ontbijt. Meneer Jacobs belt met tranen in zijn ogen met verzekeraars en familie. Hij durft niet naar buiten om naar zijn verwoeste woning te gaan kijken.

Bekijk de reportage: (tekst gaat verder onder de video):

'Mijn vrouw en ik wonen hier al 40 jaar. We waren de eerste bewoners van het huis en we deelden lief en leed', vertelt Jacobs geëmotioneerd. Dat 'lief' zou komende zaterdag nog eens bezegeld worden. 'We zijn vijftig jaar getrouwd. Er is een groot feest georganiseerd, maar dat kan nu niet doorgaan. Het lief is veranderd in leed.'

'Ik heb niets meer'

Een andere bewoner staat nog steeds te trillen op zijn benen. Ook zijn woning is verwoest. Hij heeft een trainingsbroek aan en staat op blote voeten. 'Dit is alles wat ik heb. De broek heb ik van mijn buurman gekregen. Als ik ze lief aankijk krijg ik misschien ook wel een paar schoenen', zegt hij met een brok in zijn keel.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

Mogelijke brandstichting

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar er heerst een sterk vermoeden dat het vuur is aangestoken. Een derde bewoner, meneer Lenstra, vertelt dat de vlammen volgens hem zijn ontstaan bij de auto van de buurman.

'Mijn vrouw zag brand onder de carport bij de buren', blikt hij terug. 'Daar kwam het vuur vandaan. Ik denk dat die auto in brand is gestoken.'

Volgens Lenstra sloegen de vlammen in een mum van tijd om zich heen. Jacobs sluit zich hierbij aan: 'Eerst zag ik een klein vlammetje en toen een flits. Het leek wel onweer. Het ging zo snel dat het leek alsof er was gesprenkeld met benzine.'

(tekst gaat verder onder de foto)

Foto: News United

'Schreeuwen en janken'

Het vermoeden van brandstichting wordt verder aangewakkerd doordat er in de afgelopen nachten op meerdere plekken in de Epense wijk Burgerenk brand was. Zo woedde er in de nacht van zondag op maandag brand in een schuur aan de Smitskamp. De Smitskamp ligt een paar straten bij de Klimtuin vandaan.



De bewoner op blote voeten was furieus toen hij hoorde dat de brand mogelijk is aangestoken: 'Ik wist niet dat ik zo kon reageren. Ik stond te schreeuwen en te janken.'

De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. Ze doet onderzoek.

