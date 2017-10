Aanhouding verkrachter in zaak-Anne Faber roept Kamervragen op

ARNHEM - De PVV gaat Kamervragen stellen naar aanleiding van de aanhouding van een 27-jarige verkrachter uit Zeewolde op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. 'Wat doet dit levensgevaarlijke monster nu al op straat?', zegt PVV-Kamerlid Gidi Markuszower in De Telegraaf.

De verdachte, Michael P., werd in 2011 veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes in Nijkerk. Hij kreeg een celstraf van 11 jaar opgelegd, maar werd eerder dit jaar overgeplaatst naar een forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder om te werken aan een terugkeer in de maatschappij.

PVV-Kamerlid Markuszower spreekt er schande van dat de verdachte vrij kon rondlopen en heeft daarom Kamervragen aangekondigd.

Vragen over Amber Alert

De vermissing van de 25-jarige Anne Faber heeft al eerder tot vragen vanuit Den Haag geleid. Zo willen Kathalijne Buitenweg van GroenLinks en Attje Kuiken van de PvdA weten of het landelijke waarschuwingssysteem Amber Alert ook kan worden ingezet voor volwassenen die vermist worden.

De vermiste Anne groeide op in Arnhem en studeerde in Nijmegen. Inmiddels is ze al 11 dagen spoorloos. De kamer van de 27-jarige verdachte in de psychiatrische instelling in Den Dolder is doorzocht en verzegeld, meldt RTV Utrecht.

