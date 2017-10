Grote brand verwoest vier woningen in Epe

Foto: Nieuws United

EPE - In een huizenblok aan de Klimtuin in Epe heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote uitslaande brand gewoed. Het vuur ontstond in een carport, maar sloeg over naar de vier aangrenzende woningen.

Alle bewoners konden op tijd naar buiten en zijn niet gewond geraakt. De woningen liepen wel forse brandschade op. Bij twee huizen sloegen de vlammen uit het dak. Daarbij kwam veel rook vrij. De andere twee woningen hebben veel rookschade en ook in de rest van de buurt stond het een tijdje blank van de rook. Woningen onbewoonbaar De burgemeester van Epe kwam ter plaatse om de bewoners bij te staan. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis, daarom gaat de gemeente andere tijdelijke woonruimte voor hen zoeken. De brand brak rond 02.15 uur uit in de carport. Het is de brandweer niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Er stond mogelijk een auto onder de carport geparkeerd en er kan nog niet worden uitgesloten dat de wagen of de carport opzettelijk is aangestoken.