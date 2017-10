ZEVENAAR - De brandweer heeft een tankwagen geblust op de A12.

De tankwagen heeft waarschijnlijk last gehad van een vastgelopen rem. Hierdoor is de as te heet geworden en ontstond er rook.

De brandweer rukte groots uit, maar de brand bleek achteraf mee te vallen. De rechterrijstrook is enige tijd afgesloten geweest.