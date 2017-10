Zes bokbiertjes? Nee, nog zes jaar celstraf tegoed

Foto: Facebook/politie Zutphen

ZUTPHEN - De politie in Zutphen heeft tijdens Nationale Bokbierdag een man aangehouden. Niet omdat hij te veel bokbiertjes had gedronken, maar omdat de man in Turkije is veroordeeld voor een ernstig geweldsdelict en nog jarenlang moest zitten.

Dat schrijven agenten op Facebook. De Turkse man van 31 zonder vaste woon- of verblijfplaats, liep tegen de lamp bij een verkeerscontrole op de Beethovenstraat. Hij bleek in zijn vaderland nog 2196 dagen gevangenisstraf uit te moeten zitten. Dat is zes jaar. 'Dat iemand nog zo'n lange gevangenisstraf open heeft staan, dat maken we niet zo vaak mee', meldt de politie in Zutphen. De man zit vast in afwachting van zijn uitlevering. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl