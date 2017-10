Vermissing Anne Faber: politie kamt omgeving kliniek uit

DEN DOLDER - De omgeving van de psychiatrische Altrecht Aventurijn-kliniek in Den Dolder wordt uitgekamd door de politie. Dat meldt RTV Utrecht.

Eerder vandaag hield de politie een 27-jarige man uit die kliniek aan. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de verdwijning van de vermiste Anne Faber, die woonde in Utrecht maar opgroeide in Arnhem.

De jonge vrouw is nog steeds niet gevonden en is al ruim tien dagen spoorloos.

'Gemeente Nijkerk weet van niets'

De verdachte is Michael P. uit Zeewolde. P. is in 2011 veroordeeld voor de verkrachting van twee tienermeisjes in Nijkerk. Het OM zegt dat hij de laatste fase van een lange straf uitzit. Een woordvoerster van de gemeente Nijkerk zegt officieel nog van niets te weten en dat het onderzoeksteam de identiteit van de verdachte niet aan de gemeente heeft bekendgemaakt.

Dit jaar is P vanuit de gevangenis overgeplaatst naar Altrecht in Den Dolder, zodat hij geleidelijk kon terugkeren in de maatschappij. Op dit moment wordt hij vastgehouden in een politiecel en wordt hij volgens RTV Utrecht verhoord.

