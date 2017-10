Stopt de trein van 1200 kilometer per uur straks in Arnhem?

ARNHEM - Nederland denkt er over om de supersnelle vacuümtrein te laten rijden. De hyperloop haalt snelheden tot 1200 kilometer per uur. En Arnhem wordt mogelijk een van de stations.

Een vacuümbuis waardoor deze supersnelle trein moet rijden wordt wellicht tussen Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnhem en Lelystad aangelegd.

Volgens minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) zijn er voor een testtraject van een hyperloop volop mogelijkheden in Nederland. Dat heeft ze de Tweede Kamer laten weten.

TNO schetst positief beeld

Een onder meer door TNO opgesteld rapport schetst een positief beeld over de maatschappelijke en economische waarde van de hyperloop en stelt voor een testtraject van in totaal vijf kilometer aan te leggen.

De hyperloop moet in de toekomst reizigers en goederen met een snelheid tot 1200 kilometer per uur door een vacuümbuis vervoeren. Het Amerikaanse bedrijf Hyperloop One kan helpen bij het uitwerken van de voorstellen.

Het idee voor een capsule die dankzij lage luchtweerstand hoge snelheden bereikt, komt van Elon Musk, de man achter de elektrische auto's van Tesla.

Zie ook: Wat is de hyperloop eigenlijk? VIDEO