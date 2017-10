'Ook legale wietteelt in Arnhem'

ARNHEM - Na Nijmegen moet ook de gemeente Arnhem meedoen aan een proef met legale wietteelt. Dat meldt de fractie van D66 in de Arnhemse gemeenteraad.

'Als het aan ons ligt, doet Arnhem direct mee', stelt Susan van Ommen, D66-commissielid in de Arnhemse gemeenteraad. Samen met de PvdA en de Partij voor de Dieren vroeg zij maandag aan burgemeester Marcouch om de aanmelding als proefgemeente alvast voor te bereiden. Die zegde dit direct toe.

Nieuwe kabinet wil proef

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 wil een proef met legale wietteelt in een aantal gemeenten, nadat in februari de Tweede Kamer al akkoord ging. GroenLinks in Nijmegen meldde zich eerder al met de melding dat Nijmegen zou moeten meedoen.

In december vorig jaar nam de gemeenteraad van Arnhem een motie aan voor een proef met legale wietteelt. Landelijke regels hielden dit deel van het nieuwe coffeeshopbeleid tegen.

Van Ommen: 'Keer op keer sprak de Arnhemse raad zich uit voor gereguleerde teelt. Het lijkt erop dat het nieuwe kabinet de ruimte voor zo’n proef nu eindelijk biedt. Arnhem hoort hier als centrumgemeente bij.'

Hoe gaat het nu?

In ons land zijn verkoop en het gebruik van softdrugs toegestaan, maar de teelt en levering van softdrugs aan coffeeshops is verboden.

Zie ook: