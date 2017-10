Stapelkamp nieuwe burgemeester van Aalten

ULFT - Anton Stapelkamp is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Aalten. Dat is maandagavond bekendgemaakt in de gemeenteraad door voorzitter Martin Veldhuizen van de vertrouwenscommissie.

De 55-jarige Stapelkamp is lid van de ChristenUnie en op dit moment nog burgemeester van het Zeeuwse Kapelle. Stapelkamp volgt de in januari vertrokken Bert Berghoef op. Berghoef vond het na twaalf jaar tijd om te vertrekken. De voormalig burgemeester sprak bij zijn afscheid nadrukkelijk zijn voorkeur voor een jonge opvolger uit. Voor de functie van burgervader van de grensgemeente solliciteerden 21 geïnteresseerden tussen de 27 en 64 jaar oud, onder wie negen vrouwen. In de afgelopen maanden was Arnold Gerritsen waarnemend burgemeester.