'Piggende' Jesse ontkent: 'Ik word kapot gemaakt'

DOETINCHEM - Tienduizenden woedende reacties uit de hele wereld krijgt Jesse uit Doetinchem over zich heen. En dat om een grap, die hij zelf ontkent gemaakt te hebben. 'Ik word hier gewoon kapot gemaakt', zegt de 21-jarige Doetinchemmer.

Het begon toen Britse tabloids over Jesse schreven. Hij zou de Britse Sophie Stevenson na een korte romance in Barcelona zeshonderd kilometer naar Amsterdam hebben laten vliegen, maar hij liet haar zonder blikken of blozen zitten. 'Het was een geintje', kreeg ze naar eigen zeggen als boodschap van Jesse.

En ook GeenStijl ging met het verhaal aan de haal.

Stevenson is er kapot van. Ze deelt haar verhaal met boulevardkrant The Sun. Tegenover de krant vertelde ze dat ze Jesse ontmoette in Barcelona en hoe ze steun vond bij hem na de terreuraanslag op de Ramblas. Ook deelden ze de lakens.

Na die ontmoeting zouden ze elkaar weerzien in Nederland, maar eenmaal in Amsterdam aangekomen kreeg Sophie een app-bericht van Jesse met de boodschap 'You were pigged'; hij had haar beetgenomen, het was nooit zijn intentie om haar weer te zien.

Het is een heksenjacht, zegt Jesse

Jesse reageert in Metro. Hij laat weten dat Sophie Stevenson het verhaal ‘volledig uit de duim heeft gezogen’. Hij zegt verder: 'Ik word hier gewoon kapotgemaakt. Na dat stuk op GeenStijl zijn mijn ouders, mijn zus en ik bedreigd. Het is een heksenjacht.'

De Doetinchemmer bevestigt tegenover Metro dat hij Sophie in Barcelona ontmoette. 'Maar ik heb nooit een romance met haar gehad. Ik ben bij haar op de hotelkamer geweest, maar ben ook nooit blijven slapen. We zijn of waren geen verliefd stel, zoals wordt gesuggereerd. Geen enkele krant uit Engeland heeft mij gebeld voor wederhoor.'

