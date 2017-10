Automobilist rijdt wielrenner aan

WEKEROM - In Wekerom zijn maandagmiddag een automobilist en een wielrenner met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Laarweg en de Edeseweg.

De man op de racefiets raakte lichtgewond bij de aanrijding. De schade aan de auto en de fiets was aanzienlijk. De bestuurder van de auto verklaarde de racefietser over het hoofd te hebben gezien, terwijl die voorrang had.

De wielrenner ging in een ambulance naar het ziekenhuis.