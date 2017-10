Arnhemse raad spreekt over bestuurscultuur

ARNHEM - Twee collegebreuken, vier afgetreden wethouders en een burgemeesterswissel. Het gemeentebestuur van Arnhem kent roerige jaren, en met de bestuurscultuur is dan ook het nodige mis. De gemeenteraad van Arnhem praat maandavond over een kritisch rapport waar dat in staat, en dat vorige week openbaar werd.

Professor Frissen presenteerde woensdag 5 oktober een rapport dat in opdracht van de gemeenteraad was opgesteld. In het rapport wordt een cultuur besproken 'van volhouden en doorgaan, van doelen die de middelen heiligen, van altijd gelijk hebben, van voldongen feiten, van 'straatvechten'. Het rapport is ook kritisch over de rol van twee wethouders.

Wethouders niet aan het woord

Raadsleden herkennen die cultuur. 'Het heeft, naast de inhoudelijke verschillen meegespeeld in de afweging om uit de coalitie te stappen.' Reageert Cathelijne Bouwkamp van GroenLinks. Volgens haar is afgesproken dat de verschillende fracties praten over het rapport en dat de wethouders in principe niet aan het woord komen.

Voor de Partij van de Arbeid in Arnhem moeten maandagavond de collegepartijen de inhoud van het rapport onderschrijven. 'Anders wordt het een pittig debat', reageert fractievoorzitter Martien Louwers.

