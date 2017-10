'Verdachte zaak-Anne Faber verkrachtte eerder meisjes in Nijkerk'

NIJKERK - De man die vandaag is opgepakt in de zaak-Anne Faber, is een man die in 2010 tijdens Koninginnedag in Nijkerk twee meisjes heeft verkracht. Dat meldt RTV Utrecht.

De 27-jarige man komt oorspronkelijk uit Zeewolde. Anno 2017 zit hij in de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Hij was geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving.



Hij verklaarde geen spijt te hebben na de verkrachting in Nijkerk in 2010. Sterker nog: hij schepte tegenover vrienden op over de actie.

Zie ook:



De man is maandagmiddag om 16.00 uur opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak Anne. Waarvan hij precies wordt verdacht is nog niet bekend.



De 25-jarige Anne is nog altijd niet gevonden. De politie hoopte dat de verdachte hen naar haar verblijfplaats kon leiden, maar dat is (nog) niet gebeurd.

Zie ook: