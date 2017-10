Poes rijdt van Ermelo naar Harderwijk

ARNHEM - Hij zat er lekker warmpjes bij. Klem tussen de grille en de radiator van een auto is een witte poes van Ermelo naar Harderwijk gereden. Cor Lubbers van Dierenambulance Ermelo-Harderwijk heeft het dier na een uur bevrijd uit de auto.

'Het was een nieuwe auto, dus ik mocht hem natuurlijk niet slopen', vertelt Lubbers, 'Ik ben met mijn arm in de auto gekropen en heb eerst even met het beestje gekroeld. Toen heb ik de gok genomen.'

De vrijwilliger bij de dierenambulance heeft het beest vastgepakt aan beide poten en het hoofd en zo uit de auto getrokken. 'Ik geloof niet dat hij pijn had, want anders had hij me wel gebeten.'

Het diertje is na haar avontuur naar opvangcentrum De Ark in Harderwijk gebracht. De eigenaar heeft de poes inmiddels weer opgehaald.