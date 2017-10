Alexander Pechtold: 'Ik word geen minister'

ARNHEM - D66-leider Alexander Pechtold wordt geen minister in het nieuwe kabinet Rutte III, maar blijft fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer. Dat heeft de inwoner van Wageningen in een interview met het AD gezegd.

Pechtold zegt: 'De stabiliteit van de coalitie staat voorop. Dat kan het beste als fractievoorzitter. Ik zou het ongelooflijk leuk vinden weer als bestuurder aan de slag te gaan, maar ik ben pas 51.'

Pechtold was al eens kort minister

D66 zat voor het laatst in de regering van 2003 tot 2006. Dat was het kabinet Balkenende II. In dat kabinet was Pechtold korte tijd minister. In 2005 volgde hij als minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties partijgenoot en oud-burgemeester van Nijmegen Thom de Graaf op.

Sinds 2006 is de Wageninger fractieleider van D66 in de Tweede Kamer. Bij de afgelopen verkiezingen op 15 maart boekten de democraten 7 zetels winst en behaalden 19 zetels.

'Ik moet tenminste nog 19 jaar, als het me gegeven is', gaat Pechtold verder. 'En er is nog een overweging, ik doe hier mijn thuisfront een groot plezier mee. Ik heb het gevoel dat ik als fractievoorzitter net iets meer over mijn tijdsindeling ga.'