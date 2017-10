Komende week in Uit met Esther: Voorstelling over Helene Kröller Müller, Rolling Stonesfan Robin Scherrenburg en de Franse School in Culemborg

ARNHEM - Esther gaat met Julika Marijn op pad voor de voorstelling "Uit verdriet geboren" over het leven van kunstverzamelaar Helene Kröller Müller. Met de komst komende zondag van de Rolling Stones in Arnhem, moet Robin Scherrenburg nog hard aan werk om verschillende activiteiten te voltooien voor zijn Rolling Stones fanclub. Verder belichten we de Franse school in Culemborg.

"Uit verdriet geboren"

Julika Marijn heeft al diverse voorstellingen van power vrouwen op haar naam staan en ditmaal duikt ze op speelse en brutale wijze in het leven van Helene Kröller Müller. Julika kreeg toegang tot de ruim 3000 brieven van Helene die gericht waren aan haar zielsverwant Sam van Deventer.

"Uit verdriet geboren", laat het levensverhaal zien van Helene tussen liefde en kunst. Zondag 15 oktober is deze voorstelling voor het eerst te zien in het Kröller Müllermuseum

Rolling stonesfanclub

Robin Scherrenburg is initiatiefnemer en oprichter van de Rolling Stones fanclub en die bestiert hij met hart en ziel. Op het laatste moment is hij nog druk om de puntjes op de i te zetten voordat de Stones zondag 15 oktober in het Gelredome te zien zijn.

Franse School Culemburg

In 1846 werd de eerste steen gelegd van de Franse school in Culemborg en diende in eerste instantie als armenschool. Later in 1891 werd het de openbare lagere school III waar kinderen die goed konden leren Franse les kregen, vandaar de naam Franse school. Momenteel fungeert het gebouw als theater.