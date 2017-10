Koepelgevangenis na twee jaar nu echt te koop

De koepelgevangenis in Arnhem. Foto: Google Streetview

ARNHEM - Twee jaar geleden werd al aangekondigd dat de voormalige gevangenis de verkoop in ging. Na een onderzoek naar de best passende functie voor het gebouw en het omliggende terrein, is de koepelgevangenis in Arnhem sinds deze maandag officieel te koop.

Het complex leent zich volgens de site waarop het verkocht wordt voor een combinatie van wonen met werken of bijvoorbeeld zorg of maatschappelijke voorzieningen. Muur moet blijven Aan het kopen van het complex, ook bekend onder de nama 'De Berg', hangen wel wat voorwaarden. Zo moet de muur rond het terrein blijven staan maar mogen er wel kleine doorbraken worden gemaakt om het terrein toegankelijker te maken. Ook mag er geen verkeers- of parkeeroverlast komen door een nieuwe functie. Welk prijskaartje er aan het complex zit, is niet duidelijk. Naast de gevangenis met bijgebouwen staan er ook een kantoorgebouw en een werkplaats. Buiten de muur is de voormalige directeurswoning omgebouwd tot nog een kantoor. Degene die de gevangenis koopt moet een goed plan hebben voor het terrein dat in zijn geheel net zo groot is als Burgers' Zoo.